Гривня на міжбанку після різкого зміцнення знову обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 29 коп. у п'ятницю знизився на 18 коп. до 24,80 UAH\/USD.\r\nПро це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.\r\nЗа їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,62-24,69 UAH\/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,55-24,59 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 24,76-24,83 UAH\/USD.\r\nЗ початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 11,53% з 27,72 UAH\/USD до 24,80 UAH\/USD.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 жовтня на 54,87 коп. до 25,0567 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 36,65 коп. до 24,5373 UAH\/USD.\r\nТакож Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4-6 жовтня, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH\/USD після зниження в четвер, 3 жовтня.\r\nТим часом рубль обвалився у київських обмінниках перед вихідними.