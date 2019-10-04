Гривня на міжбанку після різкого зміцнення знову обвалилася

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення в четвер на 29 коп. у п'ятницю знизився на 18 коп. до 24,80 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 24,62-24,69 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися і досягли рівня 24,55-24,59 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 24,76-24,83 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 11,53% з 27,72 UAH/USD до 24,80 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 3 жовтня на 54,87 коп. до 25,0567 UAH/USD, курс купівлі знизився на 36,65 коп. до 24,5373 UAH/USD.

Також Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4-6 жовтня, на 1,73 коп. до 24,8771 UAH/USD після зниження в четвер, 3 жовтня.

Тим часом рубль обвалився у київських обмінниках перед вихідними.