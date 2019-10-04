Кращим у світі визнаний ісландський острів з 6 жителями і старовинною бібліотекою

Перше місце в списку Big 7 Travel, в який увійшли 50 кращих островів в світі, зайняв ісландський острів Флатей, розташований поблизу північно-західного узбережжя країни. Про це повідомляє "Навколо світу".

Флатей є єдиним населеним островом в затоці Брейда-фьорд, крім нього в архіпелаг входять ще 40 острівців різних розмірів. На острові довжиною всього 2 км постійно проживають шість осіб. Різко зростає кількість людей на Флатеї влітку - для спостереження за популяцією тупиків і ще 35 видами птахів, які тут гніздяться, з'їжджаються туристи. На острові вони також можуть спостерігати понад 150 видів рослин, а біля узбережжя, якщо пощастить, побачити косаток. Кількість населення острова в цей час зростає до 9000. Туристи можуть жити в літніх будиночках, або в готелі "Flatey", який працює тільки влітку. Також Флатей відомий своєю бібліотекою 1864 року побудови, яка є найстарішою в Ісландії. Є і церква, побудована в 1926 році. Дістатися до острова можна тільки одним шляхом - на поромі з міста Стіккісхоульмюр.

В першу п'ятірку кращих в світі островів також увійшли Палаван (Філіппіни), Еспіріту-Санту (Вануату), Соммарей (Норвегія) і Корчула (Хорватія).

Як повідомляли Українські новини, відпочинок в Туреччині став популярнішим серед українців з початку року.

Також, дракони з острова Комодо будуть заробляти на туристах в 100 разів більше.

Раніше в Тихому океані був виявлений "острів" з пемзи розміром в 20 тисяч футбольних полів.