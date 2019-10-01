Комодские драконы будут зарабатывать на туристах в 100 раз больше

Индонезийский остров Комодо, где обитает комодский варан, не закроют для туристов как обещали ранее. Однако стоимость посещения национального парка, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, существенно возрастет. Об этом сообщает BBC.

В июле губернатор острова Виктор Бунгтилу Лайскодат заявил, что остров необходимо закрыть для того, чтобы сохранить популяцию комодского дракона. По его словам, приток туристов на остров (176 тыс. человек в 2018 против 44 тыс. в 2008 г.) мешает процессам спаривания и вылупления детенышей варана. Однако в понедельник министерство охраны окружающей среды Индонезии и местные власти пришли к выводу, что закрывать остров они не будут, однако поднимут стоимость абонемента до 1000 долларов. При этом будет два вида абонемента - премиум-посетители смогут посещать сам остров Комодо, а обычные смогут посетить только другие острова в национальном парке, где также обитают самые большие в мире ящерицы. На данный момент туристы платят около 10 долларов за въезд на остров.

Кроме того, сообщается, что увеличатся усилия по защите драконов, в частности будут действовать более строгие правила движения круизных лайнеров и ограничится количество людей, проживающих на острове. Жители острова, которым разрешат остаться на Комодо, также будут привлечены к процессу сохранения животных. "В деревне будет больше образовательных программ, чтобы община стала частью усилий по сохранению", - заявил пресс-секретарь губернатора Мариус Джеламу.

Драконы Комодо - самые большие в мире ящерицы. Они могут вырасти до 3 м в длину и имеют острые как бритва зубы и ядовитый укус. Большинство из них - около 1700 - живут на острове Комодо, и еще около 1000 живут на Ринке, другом острове в национальном парке.

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