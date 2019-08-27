В Тихом океане обнаружен "остров" из пемзы размером в 20 тысяч футбольных полей

В начале августа австралийские яхтсмены обнаружили плывущую по поверхности Тихого океана пемзу. Об этом передает Русская служба BBC.

По словам очевидцев, пемза закрыла почти всю поверхность воды до горизонта. Эта масса вулканического стекла занимает более 150 квадратных километров. Это размер 20 тысяч футбольных полей.

По мнению яхтсменов, вероятнее всего, огромный наплыв пемзы,- результат извержения подводного вулкана близ острова Тонга, которое было зарегистрировано спутниками 7 августа. Большое количество пемзы на поверхности воды может возникнуть, если извержение происходит на малой глубине.

Всем кораблям и яхтам было выдано предупреждение избегать этого отсека Тихого океана.

Пемза - пористое вулканическое стекло, которое образуется в результате выделения газов и быстрого застывания лавы. Она похожа на камень, но поскольку ее пористость достигает 80%, она может дрейфовать по поверхности воды. Одним из первых, кто обнаружил пемзу на поверхности океана, был Майкл Холт со своей Ларисса Брилл.

"Волны практически исчезли, а ход судна замедлился до одного морского узла", - написали в интернете 16 августа Майкл Холт и Ларисса Брилл.

Очевидцы отметили, что при лунном свете и фонарях казалось, что куски пемзы простирались до горизонта.

Они собрали несколько кусков пемзы, некоторые размером с маленький камешек, другие - с баскетбольный мяч, и отправили их ученым Технологического университета Квинсленда (QUT).

Доцент QUT Скотт Брайан, который изучает эти экземпляры пемзы, говорит, что подобные явления происходят примерно раз в пять лет. По его словам, когда люди обнаруживают подобные "острова" пемзы посреди океана, создается впечатление, что поверхность воды превратилась в сушу, - передает издание.

Вся эта пемза передвигается в направлении Фиджи и может также пройти через Новую Каледонию, Вануату и побережье Австралии.

По словам Скотта Брайана, сейчас по поверхности океана дрейфует около триллиона кусков пемзы, но со временем они начнут распадаться и распространяться дальше. Лавина пемзы может достичь Австралии примерно через год. Эксперты говорят, что пока эти вулканические отходы плывут по океанским течениям, на них, скорее всего, поселятся морские микроорганизмы.

"Многие организмы могут прицепиться к пемзе, и их унесет на тысячи километров, что может помочь экосистемам, но также может и принести инвазивные, чужеродные организмы", - говорит доктор Мартин Джатцелер из Университета Тасмании.

Однако другие эксперты считают, что если пемза достигнет побережья Австралии, это может помочь восстановлению Большого Барьерного рифа, которому грозит гибель из-за глобального потепления.

По словам Скотта Брайана, пемза может принести с собой новые, здоровые кораллы и другие организмы, живущие в рифах.

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