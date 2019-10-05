Піде сніг і буде дуже холодно: синоптик дала прогноз на вихідні і початок тижня

Починаючи з вихідних, 5 і 6 жовтня, в Україні значно похолоднішає і по більшій частині країни проллються дощі і навіть зливи, а до початку наступного тижня будуть нічні заморозки. Однак потепління цієї осені ще очікується.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Жовтень вирішив приміряти на себе мамині туфлі на підборах і походити в них перед дзеркалом. Тобто, хоче листопадову погоду поміряти, хоча ще й малий. Вихідними і на початку наступного тижня в Україні буде холодно і навіть дуже холодно", - повідомила синоптик.

За словами Діденко, температура повітря вдень становитиме +7...+12 градусів, вночі місцями знизиться до нуля або навіть до "мінусів", пройдуть періодичні дощі, а в понеділок на півночі і заході там, де будуть іти опади, може пролітати мокрий сніг. У суботу південний схід і схід України ще спробують затримати тепло, але в неділю і там після +20 градусів похолоднішає до +12...+16 градусів.

Синоптик повідомила, що дощі 5 жовтня найбільш ймовірні у західних областях і "невеликими зграйками" - у північних. В Одеській, Миколаївській, Херсонській областях, а також у Дніпрі і районах до Харківської області дощі обіцяють бути помірними і навіть сильними.

В більшості областей центру дощі, якщо і можливі, то локально. У Донецькій області в суботу очікується суха погода.

"У Києві вихідні потребуватимуть шапок, пуховиків, красивих високих чобіт чи товстих кросівок. Бо прохолодно, якщо не сказати холодно. +11...+14 градусів вдень", - попередила Діденко.

За її словами, суттєві дощі малоймовірні, хіба що локальні.

При цьому на початку наступного тижня, 7 жовтня, буде особливо холодно, а вночі - невеликі морози, вдень +5...+8 градусів.

"Вже бачу продавців обігрівачів у нових золотих товстелезних ланцюгах на шиї і перстенях з діамантами після цього похолодання. Не сумуйте, ще буде потепління. Обов'язково", - розповіла синоптик.

Карти: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, потужний атмосферний фронт йде в Україну - синоптик попередила про зливи і холод. Тим часом синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень.