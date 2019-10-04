В выходной почти всю Украину накроют дожди, местами с грозами

5 октября в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+9 градусов, днем +9…+15 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью и днем +1…+6 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+7 градусов, днем +11…+13 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Сумской области ночью небольшой, днем умеренный дождь, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+15 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, днем в Днепропетровской, Полтавской и местами в Кировоградской областях существенный дождь, местами грозы, только в Винницкой, а ночью и в Черкасской областях без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +9…+15 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, днем в Харьковской области существенный дождь, местами грозы, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +16…+21 градус, в Харьковской области +13…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, существенные дожди, местами грозы, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем в Одесской и Николаевской областях +12…+17 градусов, на остальной территории +15…+21 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, дождь, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Ялте дождь. Температура ночью +12…+14 градусов, днем +19…+21 градус.

Как сообщали Українські Новини, мощный атмосферный фронт идет в Украину: синоптик предупредила о ливнях и холоде.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь с ливнями и снегопадами.