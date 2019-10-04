Суд встановив протиправність передачі справи підозрюваного у вбивстві Стерненка з ГПУ в СБУ, - Портнов

Колишній перший заступник глави Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що суд встановив протиправність передачі справи підозрюваного у вбивстві Івана Кузнєцова в Одесі в 2018 році Сергія Стерненка з Генеральної прокуратури в Службу безпеки України. Про це Він написав на своїй сторінці в Facebook.

"... на сьогоднішній день ми виграли абсолютно всі судові процеси і юридично довели протиправність дій прокуратури Луценка у бездіяльності та спробі приховати цей злочин", - написав він.

Також Портнов зазначив, що Стерненку було складено підозру про навмисне вбивство і клопотання про взяття його під варту.

"Сьогодні чинний Генеральний прокурор заявив, що передав справу фігуранта в СБУ. Шановний Руслан Рябошапка, сподіваюся, Ви просто не були обізнані про рішення суду, яке набрало законної сили, яким вже встановлено протиправність акта ГПУ про передачу цього розслідування в СБУ... У зв'язку з цим, просимо Вас підписати складену поліцією підозру про умисне вбивство, завізувати клопотання про взяття його під варту і зареєструвати кримінальне провадження щодо організації приховування цього злочину екс-заступником ГПУ Стрижевською. По іншому ніяк не виходить", - додав Портнов.

Як повідомляли Українські Новини, депутат опублікував підозру поліції, згідно з яким Стерненко зарізав людину, не маючи реальних загроз для свого життя.

А вдова Кузнєцова, якого вбив Стерненко, просила Зеленського та Рябошапко прийняти її.