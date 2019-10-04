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04 жовтня 2019, пʼятниця, 14:09 9
Судова влада 2019-10-04T14:45:02+03:00
Українські Новини
Чиновників повторно допитує ГПУ у справі Іловайської трагедії

Чиновників повторно допитує ГПУ у справі Іловайської трагедії

Іловайськ. Фото: сайт Президента
Іловайськ. Фото: сайт Президента

Військова прокуратура Генеральної прокуратури почала повторні допити посадових осіб у справі Іловайської трагедії.

Про це Українським Новинам сказав заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Віктор Чумак.

"Ми почали повторні допити посадових осіб, після того, як (колишній начальник Генштабу Віктор) Муженко дав інтерв'ю і там з'явилися нові подробиці", - заявив він.

Чумак зазначив, що слідство аналізує військові та військово-політичні рішення, прийняті посадовими особами під час трагічних подій в Іловайську.

В ході військових дій в районі Іловайська з 7 по 30 серпня 2014 року загинуло 366 учасників бойових дій.

Як повідомляли Українські Новини, у серпні 2017 року Головна військова прокуратура повідомила про завершення розслідування обставин загибелі бійців антитерористичної операції у ході бойових дій поблизу Іловайська. Раніше Генпрокуратура завершила військову судову експертизу у справі з розслідування Іловайської трагедії.

Тим часом Тищенко не зміг відповісти на питання про Іловайську трагедію і образився на журналістку.

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