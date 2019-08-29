Сегодня 5-я годовщина Иловайской трагедии

29 августа отмечается 5-я годовщина начала выхода украинских военных из Иловайского котла Донецкой области. Бои за Иловайск длились с 6 августа по 3 сентября 2014 года.

18 августа, в ходе ожесточенных боев, украинские силовики, значительной частью состоявшие из добровольческих батальонов, вошли в Иловайск. Они смогли взять под свой контроль часть города, однако после захода значительных сил регулярных российских войск 23-24 августа в тыл украинской группировки с территории РФ, илловайская группировка оказалось в окружении.

29 августа ночью президент РФ Владимир Путин обратился к боевикам с призывом открыть гуманитарный коридор для украинских военных, оказавшихся в окружении. 29 августа в 6:00 утра российский офицер прибыл в Многопілля и сообщил украинской стороне, что выход должен происходить без оружия.

В 8:15 украинские военные организованными колоннами начали движение из города. Однако во время выхода колонны были подло расстреляны врагом.

Тяжелые потери побудили украинское руководство к заключению Минского перемирия в рамках контактной группы Украина-Россия-ОБСЕ с привлечением представителей пророссийских боевиков.

Официально во время боев за Иловайск погибли 366 украинских военных, пропавших без вести - 158, ранены - 429, пленные - 128.

Как сообщали Українські Новини, 24 августа, в День независимости, на Шествии достоинства Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал указ об установлении Дня памяти защитников Украины, который будет отмечаться ежегодно 29 августа.

Тем временем миссия ООН требует возобновить расследование Иловайской трагедии.