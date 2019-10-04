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04 жовтня 2019, пʼятниця, 13:35 13
Силові структури 2019-10-04T13:35:35+03:00
Українські Новини
На межі можливого: на Говерлу вперше десантувались військові рятувальники

На межі можливого: на Говерлу вперше десантувались військові рятувальники

На військових зборах українські рятувальники здійснили стрибки з парашутом на найвищу точку України - Говерлу. Незважаючи на складність завдання, навчання закінчилися успішно. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Десантування на найвищу точку України відбулося в рамках військових зборів з фахівцями пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служб частин армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ, що проходять на базі окремої бригади армійської авіації у Львівській області, командиром якої є полковник В'ячеслав Северилов. У навчаннях також взяли участь представники Повітряних Сил, військово-морської авіації, Сил спеціальних операцій та Десантно-штурмових військ. За роки незалежності таку операцію на Говерлі рятувальники провели вперше.

Стрибки здійснювалися в максимально складних умовах - за мінімальної видимості і сильному вітрі (12-14 м/с), а також без підготовленого майданчика учасники операції стрибали з висоти 3500 метрів на гору висотою 2061 метр. При цьому нижня кромка хмарності проходила на висоті 2300 метрів, тобто рятувальники мали трохи більше 200 м для прийняття рішення про місце приземлення. Після десантування вони "врятували" умовного потерпілого і на вертольоті покинули місце операції. Незважаючи на складність операції, підполковник Дмитро Обухівський разом з напарником по команді Freedom прапорщиком Андрієм Зименком виконали елемент купольної акробатики - фігуру "Етажерка".

Перед цим схожі навчання пройшли на майданчику "Східниця", розташованому на висоті 890 метрів над рівнем моря. Навіть на таку вершину українські рятувальники десантувалися вперше.

"Складність будь-якого стрибка на вершину гори полягає в тому, що там вітер як горизонтальний, так і вертикальний. Різні потоки повітря змішуються, й важко спрогнозувати, чи він тебе піднесе, чи накриє. Мій парашут на останніх десяти метрах практично склало. І останні 6 метрів я фактично падав", — поділився враженнями про стрибок на Говерлу начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби бригади тактичної авіації майор Сергій Голуб. — "Такі стрибки, за такого вітру й умов приземлення, ми називаємо "на межі можливого". Радий, що вдалося це зробити!".

Навчання на Говерлі. Фото: Міністерство оборони УкраїниНавчання на Говерлі. Фото: Міністерство оборони України

Як повідомляли Українські новини, в Україні почалися військові навчання "Козацька воля", а у Львівській області завершилися міжнародні військові навчання Rapid Trident-2019.

Також, для туристів в Одеській області закрили курортне селище Лебедівка, де проходять ракетні військові навчання.

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