У Зеленського знайшовся час для Тома Круза, а для мене ні, - Данішевська

Голова Верховного суду України Валентина Данішевська прокоментувала реформу Президента щодо переатестації суддів і скорочення їх кількості, яку Верховна Рада в цілому планує схвалити вже 4 жовтня.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "BBC Україна".

Президентський законопроект запускає нову переатестацію суддів Верховного суду і скорочує їх кількість до 100 з 192, але голова ВС не поспішає утвержадть, що єто окнчательно прийняте рішення.

Вона повідомила, що зустрічалася з керівництвом Верховної Ради з приводу того, що зміни зараз недоречні, але з Президентом поговорити так і не вдалося.

"Верховний суд згодом буде долати залишки справ і скорочуватися природним шляхом. Можливо, через рік-півтора ми подолаємо залишки. Якраз до цього часу підійде термін, коли судді можуть піти у відставку, і вони частково будуть йти у відставку, хто досягне граничного віку перебування на посаді (65 років)", - каже Данішевська.

Голова Верховного суду пропонувала Президенту зустрітися і обговорити це питання, але так і не отримала відповідь.

"Двічі я пропонувала президенту зустрітися і поговорити. Один раз публічно і вдруге письмово. Але часу у нього поки для голови Верховного суду не знайшлося. Хоча я бачила, що нещодавно він зустрічався з Томом Крузом", - додала Валентина Данішевська.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зустрінеться в Києві з Томом Крузом. Раніше Голова Верховного Суду Данішевська запросила Зеленського на особисту зустріч в палац.