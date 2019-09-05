Глава Верховного Суда Данишевская пригласила Зеленского на личную встречу во дворец

Глава Верховного Суда Валентина Данишевская приглашает Президента Владимира Зеленского на личную встречу для обсуждения проблем судебной системы в то время, как Зеленский предлагает Верховной Раде сократить состав Верховного Суда с 200 до 100 судей.

Об этом она сказала в ходе торжественного открытия Высшего антикоррупционного суда, передают Українськi Новини.

"Я, конечно, не умею шутить так, как Президент... Я бы, пользуясь случаем, господин Президент, предложила бы встретиться в рабочем порядке и обсудить состояние независимости судов, а также то, что еще мы можем сделать, чтобы суды в Украине все-таки стали независимыми. Я приглашаю вас в Кловский дворец (помещение Верховного Суда)", - сказала она.

Данишевская также призывала Зеленского обсудить судебную систему с руководством Высшего совета правосудия.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский хочет каждую неделю лишать судей первой инстанции мантий и званий.

Тем временем глава Верховного суда Украины зарабатывает более 200 тыс. грн ежемесячно.