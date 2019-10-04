Авіакатастрофа у Львівській області: кількість загиблих збільшилася до 5

5 людей загинули і 3 госпіталізовані в результаті аварійної посадки в п'ятницю транспортного літака Ан-12 авіакомпанії "Україна Аэроальянс" (Київ) у Львівській області.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він повідомив, що кількість загиблих збільшилася до 5 осіб.

4 жовтня о 7:10 в ДСНС надійшла інформація, що при заході на посадку на відстані 13,7 км від міжнародного аеропорту "Львів" зник з радарів транспортний літак Ан-12. В 7:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок і повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. В 7:46 літак Ан-12 було виявлено на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги. Горіння не спостерігається.

На борту літака було 8 осіб. На місці події працюють 41 особа та 7 одиниць техніки.

Раніше ДСНС повідомила про 3 загиблих і 3 госпіталізованих.

Пізніше міністр інфраструктури Владислав Криклій написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, що кількість загиблих збільшилася до 5.

Як повідомляли Українські Новини, літак з двома пілотами на борту впав і загорівся під Полтавою.