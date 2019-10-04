Українські політики дезінформували Джуліані щодо справи Байдена: Волкер дав свідчення у Конгресі

Незважаючи на заяви Держсекретаря США Майка Помпео, що Волкер і Йованович не будуть давати свідчення у справі про імпічмент Трампу, колишній спеціальний посланник США по Україні, засвідчуючи в Конгресі, повідомив слідчим, що він попередив особистого адвоката президента Трампа Рудольфа Джуліані про ймовірність дезінформації з боку українських політиків стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера. Про це повідомляє The Washington post з посиланням на двох людей, знайомих з показаннями Волкера.

Курт Волкер сказав, що він намагався попередити Джуліані про те, що информувавші його українські чиновники, включаючи колишнього головного прокурора України Юрія Луценка, ненадійні і що він не має з довірою ставитися до прокурорських версій.

Колишній американський дипломат почав давати свідчення в Конгресі 3 жовтня у зв'язку зі скандалом, який виник після подачі скарги інформатора розвідки США про тиск американського президента на президента України Володимира Зеленського, у зв'язку з вимогою провести розслідування щодо Джо Байдена і його сина Хантера.

Він свідчив перед комітетами розвідки, нагляду та реформ та закордонних справ за зачиненими дверима.

Колишній спеціальний представник США в Україні став другим чиновником адміністрації Трампа, який давав офіційні свідчення в контексті розслідування щодо імпічменту президента США, ініційованого демократами в нижній палаті Конгресу США. Першим доповідачем у цьому процесі став в. о. директора Національної розвідки США Джозеф Магуайр, який давав свідчення в Палаті представників минулого тижня.

Як повідомляли Українські Новини, конгрес США має намір отримати доступ до розмов Трампа з Путіним. 25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня. Також була розсекречена скарга розвідника США на розмову Трампа і Зеленського.

Раніше в США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди. А спецпредставник Держдепу у справах України Волкер подав у відставку після того, як його ім'я згадувалося у скарзі інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського.