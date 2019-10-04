Авіакатастрофа Ан-12 під Львовом: троє членів екіпажу загинули, ще троє в реанімації

Після того, як в Одесі через сильний ураганний вітер не змогли приземлитися літаки , літак

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 3 жовтня о 6:42 під час виконання рейсу за маршрутом "Віго (Іспанія) - Львів" літак авіакомпанії "Україна Аероальянс" з 7 членами екіпажу на борту після запиту дозволу на посадку зник з екранів радарів, а радіозв'язок з екіпажем було втрачено.

На аеродромі Львова було оголошено сигнал "Тривога" і передано повідомлення рятувальним службам. Зі слів Лавренюка, через 20 хвилин екіпаж вийшов на зв'язок з Державною службою з надзвичайних ситуацій і повідомив про здійснення аварійної посадки на грунт у селі Сокільники, на відстані близько 1,5 км від аеродрому.

Літак Ан-12. Фото: Юрій Лавренюк/Facebook

За попередніми даними, є загиблі. Зазначається, що аварійна посадка була здійснена у зв'язку з тим, що у літака закінчилося паливо. Наразі проводиться розслідування вказаної події. За інформацією міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, наразі смуга закрита на зліт і посадку.

Авіакомпанія заснована 28 лютого 1992 року, виконує вантажні перевезення повітряним транспортом на внутрішніх і міжнародних авіалініях.

(новина доповнена подробицями)

Як повідомив Українським Новинам представник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, 3 людини загинули і 3 госпіталізовані в результаті аварійної посадки в п'ятницю транспортного літака Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" (Київ) у Львівській області.

4 жовтня о 7:10 в ГосЧС надійшла інформація, що під час заходу на посадку на відстані 13,7 км від міжнародного аеропорту "Львів" зник з радара транспортний літак Ан-12.

О 7:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок і повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. О 7:46 літак Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги. Горіння не спостерігається. На борту літака було 8 чоловік.

3 людини загинули, троє госпіталізовані, а доля ще 2 осіб наразі невідома. На місці події працюють 41 чоловік і 7 одиниць техніки.

Катастрофа вантажного літака "Україна Аероальянс" у Львівській області. Фото: Держнс

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