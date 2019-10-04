Авіакатастрофа Ан-12 під Львовом: троє членів екіпажу загинули, ще троє в реанімації

Після того, як в Одесі через сильний ураганний вітер не змогли приземлитися літаки, літак Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" (Київ) здійснив аварійну посадку в ході виконання вантажного чартерного рейсу UKL4050 у Львівській області, за попередньою інформацією є загиблі.\r\nПро це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, 3 жовтня о 6:42 під час виконання рейсу за маршрутом "Віго (Іспанія) - Львів" літак авіакомпанії "Україна Аероальянс" з 7 членами екіпажу на борту після запиту дозволу на посадку зник з екранів радарів, а радіозв'язок з екіпажем було втрачено.\r\nНа аеродромі Львова було оголошено сигнал "Тривога" і передано повідомлення рятувальним службам. Зі слів Лавренюка, через 20 хвилин екіпаж вийшов на зв'язок з Державною службою з надзвичайних ситуацій і повідомив про здійснення аварійної посадки на грунт у селі Сокільники, на відстані близько 1,5 км від аеродрому.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЛітак Ан-12. Фото: Юрій Лавренюк\/Facebook\r\nЗа попередніми даними, є загиблі. Зазначається, що аварійна посадка була здійснена у зв'язку з тим, що у літака закінчилося паливо. Наразі проводиться розслідування вказаної події. За інформацією міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, наразі смуга закрита на зліт і посадку.\r\nАвіакомпанія заснована 28 лютого 1992 року, виконує вантажні перевезення повітряним транспортом на внутрішніх і міжнародних авіалініях.\r\n(новина доповнена подробицями)\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомив Українським Новинам представник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області, 3 людини загинули і 3 госпіталізовані в результаті аварійної посадки в п'ятницю транспортного літака Ан-12 авіакомпанії "Україна Аероальянс" (Київ) у Львівській області.\r\n4 жовтня о 7:10 в ГосЧС надійшла інформація, що під час заходу на посадку на відстані 13,7 км від міжнародного аеропорту "Львів" зник з радара транспортний літак Ан-12.\r\nО 7:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок і повідомив, що літак здійснив аварійну посадку. О 7:46 літак Ан-12 був виявлений на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги. Горіння не спостерігається. На борту літака було 8 чоловік.\r\n3 людини загинули, троє госпіталізовані, а доля ще 2 осіб наразі невідома. На місці події працюють 41 чоловік і 7 одиниць техніки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКатастрофа вантажного літака "Україна Аероальянс" у Львівській області. Фото: Держнс\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Полтавській області впав літак: є жертви. Раніше літак з двома пілотами на борту впав і загорівся під Полтавою.