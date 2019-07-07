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07 июля 2019, воскресенье, 19:31 463
Происшествия 2019-07-07T19:31:35+03:00
Українські Новини
Под Полтавой упал самолет: есть жертвы

Под Полтавой упал самолет: есть жертвы

Самолет упал под Полтавой. Фото: ГосЧС.
Самолет упал под Полтавой. Фото: ГосЧС.

1 человек погиб и 1 травмирован в результате падения легкомоторного самолета в Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"По оперативным данным, 7 июля в 15:32 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Полтавской области поступило сообщение о падении легкомоторного самолета", - сказано в нем.

В селе Плехов Оржицкого района самолет упал на поле пшеницы, в результате чего погиб 1 человек и 1 человек травмирован.

Возгорания не было.

От ГосЧС привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Самолет упал под Полтавой. Фото: ГосЧС.Самолет упал под Полтавой. Фото: ГосЧС.

Как сообщали Українськi Новини, 2 июля учебный самолет упал в Харьковской области, пилот катапультировался.

В октябре истребитель Су-27 упал в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета.

Позже стало известно, что украинский военный и нацгвардеец США погибли вследствие падения истребителя.

Ранее в Киеве аварийно сел самолет из Львова из-за того, что в двигатель попала птица.

 

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