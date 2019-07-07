Под Полтавой упал самолет: есть жертвы

1 человек погиб и 1 травмирован в результате падения легкомоторного самолета в Полтавской области.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"По оперативным данным, 7 июля в 15:32 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Полтавской области поступило сообщение о падении легкомоторного самолета", - сказано в нем.

В селе Плехов Оржицкого района самолет упал на поле пшеницы, в результате чего погиб 1 человек и 1 человек травмирован.

Возгорания не было.

От ГосЧС привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Самолет упал под Полтавой. Фото: ГосЧС.

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