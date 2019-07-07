Под Полтавой упал самолет: есть жертвы

1 человек погиб и 1 травмирован в результате падения легкомоторного самолета в Полтавской области.\r\nОб этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.\r\n"По оперативным данным, 7 июля в 15:32 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Полтавской области поступило сообщение о падении легкомоторного самолета", - сказано в нем.\r\nВ селе Плехов Оржицкого района самолет упал на поле пшеницы, в результате чего погиб 1 человек и 1 человек травмирован.\r\nВозгорания не было.\r\nОт ГосЧС привлечены 5 человек личного состава и 1 единица техники.\r\nСамолет упал под Полтавой. Фото: ГосЧС.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 2 июля учебный самолет упал в Харьковской области, пилот катапультировался.\r\nВ октябре истребитель Су-27 упал в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета.\r\nПозже стало известно, что украинский военный и нацгвардеец США погибли вследствие падения истребителя.\r\nРанее в Киеве аварийно сел самолет из Львова из-за того, что в двигатель попала птица.\r\n