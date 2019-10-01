В Одессе из-за сильного ураганного ветра не смогли приземлиться самолеты

Международный аэропорт "Одесса" во вторник отменил 2 рейса и отправил 3 самолета на посадку в Киев и Кишинев (Молдова) из-за непогоды (сильные порывы ветра).\r\nОб этом сообщила пресс-служба аэропорта, передают Українські Новини.\r\nБыли отменены 2 рейса на Киев.\r\n"Boeing 737 латвийской авиакомпании AirBaltic, следовавший из Риги, развернулся и пошел в "Борисполь". Рейсы "Стамбул - Одесса" авиаперевозчика Turkish Airlines также столкнулись с проблемами, и турецкие пилоты пошли на посадку в аэропорт столицы Молдовы – Кишинев", - сообщило ведомство.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже рейсовый самолет "Шарм-эль-Шейх – Одесса" был вынужден отправиться на посадку в "Борисполь".\r\nКак сообщали Українські Новини, в Украине объявлено штормовое предупреждение: страну накроют грозы и ураганный ветер.\r\nТем временем в Европе синоптики в очередной раз прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.\r\nИ еще синоптики сделали прогноз погоды на весь октябрь.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n