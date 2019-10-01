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01 октября 2019, вторник, 13:54 291
Происшествия 2019-10-01T13:55:25+03:00
Українські Новини
В Одессе из-за сильного ураганного ветра не смогли приземлиться самолеты

В Одессе из-за сильного ураганного ветра не смогли приземлиться самолеты

Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Международный аэропорт "Одесса" во вторник отменил 2 рейса и отправил 3 самолета на посадку в Киев и Кишинев (Молдова) из-за непогоды (сильные порывы ветра).

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта, передают Українські Новини.

Были отменены 2 рейса на Киев.

"Boeing 737 латвийской авиакомпании AirBaltic, следовавший из Риги, развернулся и пошел в "Борисполь". Рейсы "Стамбул - Одесса" авиаперевозчика Turkish Airlines также столкнулись с проблемами, и турецкие пилоты пошли на посадку в аэропорт столицы Молдовы – Кишинев", - сообщило ведомство.

Также рейсовый самолет "Шарм-эль-Шейх – Одесса" был вынужден отправиться на посадку в "Борисполь".

Как сообщали Українські Новини, в Украине объявлено штормовое предупреждение: страну накроют грозы и ураганный ветер.

Тем временем в Европе синоптики в очередной раз прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.

И еще синоптики сделали прогноз погоды на весь октябрь.

Больше новостей о: Одесса Самолеты Посадка самолета Штормовой ветер

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