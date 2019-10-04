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04 жовтня 2019, пʼятниця, 09:36 8
Технології 2019-10-04T12:00:03+03:00
Українські Новини
Instagram обзавівся власним месенджером

Instagram обзавівся власним месенджером

Додатка. Фото: pixabay
Додатка. Фото: pixabay

Американська компанія Facebook представила новий додаток для обміну повідомленнями серед користувачів соцмережі Instagram, повідомляє прес-служба компанії.

Месенджер, що отримав назву Threads, призначений для спілкування з особами зі списку самих близьких друзів в соцмережі. Він дозволяє відправляти і отримувати текст, відео, фотографії.

МессенджерМесенджер Threads. Фото: Facebook

Наголошується, що месенджер Threads буде окремим додатком як і Facebook Messenger. При цьому Instagram Direct буде функціонувати як раніше.

"Ми побачили необхідність для користувачів залишатися більш пов'язаними з вузьким колом друзів протягом дня, щоб вони за допомогою фото або відео могли розповісти їм, що вони роблять або як себе почувають. Ось чому ми створили Threads, новий спосіб спілкування з близькими друзями у виділеному приватному просторі", — пояснили розробники Facebook.

У Threads є функція інформування співрозмовників про те, де перебуває користувач. Він також може вказувати, чим саме зараз займається користувач. Додаток, зокрема, може виставляти статус користувача в автоматичному режимі на основі його місцезнаходження.

Як повідомляли Українські Новини, Facebook запустив свій аналог сайту знайомств і слідом за Instagram хоче відмовитися від лайків. Також із-за негативного впливу на психічне здоров'я підлітків Instagram обмежить перегляд постів про дієти і пластичних операціях.

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