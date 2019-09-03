Вслед за Instagram Facebook хочет отказаться от лайков

Социальная сеть Facebook раздумывает об отказе от лайков вслед за их отменой в Instagram.

Об этом пишет Ain со ссылкой на TechCrunch.

Кроме того, эти планы подтверждает код Android-клиента соцсети — в нем исследовательница Джейн Вонг нашла прототип отображения постов без счетчика.

После этого, в Facebook подтвердили, что соцсеть присматривается к такому сценарию. Но отметили, что официальное тестирование еще не началось.

В свою очередь Instagram, который также принадлежит Facebook, уже скрыл лайки в 7 странах — пользователи видят только несколько общих друзей, отметивших публикацию. Полная статистика доступна только владельцу аккаунта.

В Facebook отказались раскрывать результаты этого тестирования и не рассказали, когда ожидать глобального внедрения этой функции. По мнению TechCrunch, лайки будут скрывать постепенно, а если это сильно навредит выручке и заденет пользователей — вернут обратно.

Напомним, ранее Уляна Супрун рассказала о последствиях "лайкозависимости" для здоровья и пользе реального общения.

Кроме того, реальное влияние социальных сетей на подростков и их чувство удовлетворенности от жизни является минимальным.