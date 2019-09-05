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05 сентября 2019, четверг, 22:14 18
Lifestyle 2019-09-05T22:15:01+03:00
Українські Новини
Facebook запустил свой аналог сайта знакомств

Facebook запустил свой аналог сайта знакомств

Facebook запустил свой аналог сайта знакомств. Фото:newsroom.fb.com
Facebook запустил свой аналог сайта знакомств. Фото:newsroom.fb.com

5 сентября Facebook запустил свой сервис знакомств Facebook Dating, который на данный момент  доступен в 20 странах мира. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации разработчиков приложения, сайт знакомств сделан инклюзивным и открытым. В основу приложения специалисты взяли прежде всего безопасность и конфедициальность.

"Безопасность и конфиденциальность находятся на первом плане.Мы работали с экспертами в этих областях, чтобы с самого начала встроить защиту в Facebook Dating, включая возможность сообщать и блокировать кого-либо; запрещать людям отправлять фотографии, ссылки, платежи или видео в сообщениях; и предоставляя легкий доступ к советам по безопасности", - рассказали в компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее Instagram заявлял о том, что будет скрывать лайки для повышения самооценки пользователей.

Кроме того, Социальная сеть Facebook ранее также раздумывала об отказе от лайков. Эти планы подтвердил код Android-клиента соцсети, где исследовательницей Джейн Вонг был найден прототип отображения постов без счетчика.

 

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