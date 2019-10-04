Масові аварії в громадському транспорті: як убезпечити себе під час ДТП

Два мільйони пасажирів щодня користуються столичними автобусами і маршрутками. Головна перевага – розгалуженість напрямків. Їх майже дві сотні. В цілому, в столиці курсують 355 автобусів і 135 комунальних маршруток, і це без урахування приватних бусів. Серед мінусів – вік машин, більшості з них вже понад два десятки років. І хоча великі автобуси вважаються одними з найбезпечніших на дорозі, пильності втрачати не варто. Як поводити себе пасажирам, щоб уникнути травм, повідомляє "Сьогодні".

ДТП з автобусами, зокрема, трапляються через перевтому водіїв, розповідає автоексперт Олексій Павловський.

"Молоді хлопці зі здоров'ям туди працювати не йдуть, тому що погані умови праці. Туди йдуть люди похилого віку і, звичайно ж, їх здоров'я просто не витримує роботу цілий день у такому напруженні", – пояснює автоексперт Павловський.

Кондуктори розповідають, скільки часу проводять в кабінах.

"Всі вихідні вони працюють. Цей тиждень він відпрацював, повинен відпочивати, а він працює", – каже кондуктор.

Самі ж водії про перевтому воліють не говорити.

"Я про це вам не скажу, у нас робота дуже важка, дуже великий дефіцит водіїв", – відповідає водій.

Автоексперт пояснює, як діяти пасажирам, якщо водієві стало погано: важливо правильно вибрати місце в салоні, щоб мінімізувати травми у разі аварії. "Гармошка", яка з'єднує два салони, – найнебезпечніше місце, тому що якщо тут велике скупчення людей, дуже важко втриматися. Якщо порівнювати з маршруткою, де середина салону – безпечна зона, в автобусі "гармошки" в центрі, навпаки, краще уникати.

"Ми зійшли з рухомої частини в районі "гармошки", і вже тут починається безпечна частина. Це друга частина автобуса, і якщо проходити ще далі, в задню частину, то там буде найбільш безпечно", – пояснює Павловський.

В передній частині автобуса при зіткненні буде найбільша амортизація, і якщо пасажир не буде триматися руками, він удариться об сидіння або полетить у вікно, попереджає Павловський.

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