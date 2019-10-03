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03 октября 2019, четверг, 13:36 195
Общество 2019-10-03T13:37:00+03:00
Українські Новини
Нанотехнологии: под Николаевом на дорожные ямы положили матрасы

Нанотехнологии: под Николаевом на дорожные ямы положили матрасы

Под Николаевом ямы на дорогах заделали матрасами. Об этом говорится в сюжете ТСН в четверг, 3 октября.

Фото в Facebook выложил местный житель. В комментариях пишут, это путь на дачи.

Поэтому, очевидно, инициатива принадлежит местным людям, которые ежедневно бьют свои машины.

Матрас сливается с трассой и издалека почти незаметный. Люди шутят, и такой ремонт называют "местными нанотехнологиями".

Зато вот рекламу Гройсмана о строительстве дорог разместили на усеянном ямами асфальте.

Среди достижений у нас так же то, что украинские дороги признали одними из худших в мировом рейтинге Global Competitiveness Index 2017-2018.

Но вот в 2019 на дороги в Украине решили потратить на 28,4% больше.

А еще был случай, когда авто посла Канады в Украине застряло в грязи на Черкащине.

И не только - кортеж Порошенко "скакал" по ухабам разбитых дорог под Львовом.

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