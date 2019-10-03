Нанотехнологии: под Николаевом на дорожные ямы положили матрасы

Под Николаевом ямы на дорогах заделали матрасами. Об этом говорится в сюжете ТСН в четверг, 3 октября.\r\nФото в Facebook выложил местный житель. В комментариях пишут, это путь на дачи.\r\nПоэтому, очевидно, инициатива принадлежит местным людям, которые ежедневно бьют свои машины.\r\nМатрас сливается с трассой и издалека почти незаметный. Люди шутят, и такой ремонт называют "местными нанотехнологиями".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nЗато вот рекламу Гройсмана о строительстве дорог разместили на усеянном ямами асфальте.\r\nСреди достижений у нас так же то, что украинские дороги признали одними из худших в мировом рейтинге Global Competitiveness Index 2017-2018.\r\nНо вот в 2019 на дороги в Украине решили потратить на 28,4% больше.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nА еще был случай, когда авто посла Канады в Украине застряло в грязи на Черкащине.\r\nИ не только - кортеж Порошенко "скакал" по ухабам разбитых дорог под Львовом.