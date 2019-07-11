Ученики 1-4 классов должны с сентября носить светоотражающие жилеты для безопасности на дороге, - Гройсман

Ученики 1-4 классов должны с сентября в темное время суток носить светоотражающие жилеты для безопасности на дороге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров со ссылкой на слова премьер-министра Владимира Гройсмана, передают Українськi Новини.\r\n"С 1 сентября, 1-4 классы, все ученики должны быть со спецжилетами, которые дадут возможность ребенку быть заметным в темное время суток", - сказал Гройсман.\r\nВ сообщении отмечается, что решение о жилетах для учеников начальных классов было принято весной во время проведения всеукраинского координационного совещания по вопросам безопасности дорожного движения.\r\nЖилеты будут индивидуальными и предоставляться школьникам бесплатно.\r\nГлава правительства в четверг продемонстрировал образец жилета родителям в ходе встречи по реализации правительственной инициативы "Чужих детей не бывает".\r\nКак сообщали Українськi Новини, Дмитрий Разумков не исключает переназначение Гройсмана премьером. Также Гройсман рассказал о планах по назначению губернаторов.