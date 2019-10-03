На Майдане протестующие против "формулы Штайнмайера" установили палатку

Активисты установили агитационную палатку на Майдане Незалежности в знак протеста против согласования властью "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.

В палатке находится один активист, еще один возле нее.

Палатку установили вчера вечером.

Установившие палатку активисты называют себя патриотами и, по их словам, выступают против капитуляции Украины в связи с согласованием "формулы Штайнмайера".

По их словам, в воскресенье, 6 октября, на Майдане Незалежности планируется многолюдная акция протеста.

А несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко намеревался подписать ее три года назад.

Ранее нынешний Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске, а также пообещал, что капитуляции не будет.