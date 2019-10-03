На Майдане протестующие против "формулы Штайнмайера" установили палатку

Активисты установили агитационную палатку на Майдане Незалежности в знак протеста против согласования властью "формулы Штайнмайера".\r\nОб этом сообщает корреспондент Українських Новин с места события.\r\nВ палатке находится один активист, еще один возле нее.\r\nПалатку установили вчера вечером.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУстановившие палатку активисты называют себя патриотами и, по их словам, выступают против капитуляции Украины в связи с согласованием "формулы Штайнмайера".\r\nПо их словам, в воскресенье, 6 октября, на Майдане Незалежности планируется многолюдная акция протеста.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nА несогласный с "формулой Штайнмайера" Порошенко намеревался подписать ее три года назад.\r\nРанее нынешний Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование Украиной "формулы Штайнмайера" в Минске, а также пообещал, что капитуляции не будет.