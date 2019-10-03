Більшість депутатів "Слуги народу" не змогли пояснити "формулу Штайнмайєра" і хто такий Штайнмайєр

Новообранных депутатів української політичної партії "Слуга народу" попросили пояснити, що із себе представляє "формула Штайнмайєра", хто такий цей чоловік і в чому її сенс, але відповісти на питання змогли далеко не всі.

Про це депутати сказали в коментарях для "Радіо Свобода".

Більшість посилалося на те, що Президент Зеленський вже давно все пояснив відносно цього питання, і що всі пункти і так чітко прописані.

"Ви зараз хочете просто мене перевірити. Але я ж не в школі щоб мене перевіряти", - прокоментував питання Олександр Скічко. Висловивши обурення з приводу сумнівів у його компетенції, він зник за дверима приміщення для засідань.

Член фракції "Слуга народу" Микола Тищенко спочатку намагався умовити журналістку відповісти на поставлене нею питання, але після невдачі назвав "формулу Штайнмайєра" інструментом, який втілиться в життя у майбутньому законі. Більше ніякої інформації отримати не вдалося.

Ігор Кривошеєв заявив, що ще занадто мало даних з цього питання і вони будуть чекати переговорів у "нормандському форматі", після яких можна буде дати яку-небудь категоричну або критичну оцінку. Але після додав, що детальну інформацію по "формулі Штайнмайєра" розповів у своєму виступі Порошенко, де описано хто такий Штанмайер і чому він це сформулював.

На питання про особистість Штайнмайєра Олексій Мовчан чесно зізнався, що він поняття не має хто це такий, а Олег Воронько поспішив на засідання, залишивши питання без відповіді.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайєра" і пообіцяв, що капітуляції не буде а Порошенко вважає "формулу Штайнмайєра" сценарієм Путіна. Також Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що врегулювання конфлікту на Донбасі може будуватися тільки на основі Мінських угод.