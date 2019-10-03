ЄС офіційно не визнаватиме російські паспорти жителів окупованого Донбасу

Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх дій на цьому тижні направили державам-членам ЄС і країн Шенгенської зони, що не входять в ЄС, інструкції про те, як обробляти візові заяви, подані жителями неконтрольованих державою районів Донецької та Луганської областей України.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Мешканці Донбасу можуть звертатися за візами для поїздок у країни-члени Євросоюзу виключно в консульствах на території України. Список правил був підготовлений у зв'язку з проханням країн ЄС дати рекомендації щодо ідентифікації та невизнання паспортів жителів ЛНР і ДНР, виданих у відповідності з указом президента Росії Володимира Путіна.

"Згідно з візовим кодексом ЄС, заявники на отримання шенгенської візи, які на законних підставах проживають у непідконтрольних України районах Донецької і Луганської областей, повинні подати заяву на отримання візи в консульство держав - членів ЄС в Україні, незалежно від проїзного документа, який у них є", - йдеться в заяві ЄК.

Як повідомляли Українські Новини, німецький уряд не відділяло російські паспорти від тих, які роздавала влада в окупованих районах України, і Німеччина ставить візи в російські паспорти жителів ОРДЛО.

Естонія відмовилася визнавати російські паспорти мешканців Донбасу, а раніше таке рішення прийняла і Канада, видавши заборона на в'їзд для жителів Донбасу.