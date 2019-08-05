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05 августа 2019, понедельник, 15:02 53
Внешняя политика 2019-08-05T16:30:03+03:00
Українські Новини
Эстония не признает российские паспорта жителей Донбасса

Эстония не признает российские паспорта жителей Донбасса

Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать выданные после 24 апреля жителям Донецка и Луганска паспорта Российской Федерации. Об этом говорится на сайте министерства.

По словам министра Урмаса Рейнсалу, это решение эстонской стороны является ответом на подписанный в апреле президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указ о предоставлении жителям Донецкой и Луганской областей российского гражданства в упрощенном порядке.

"Предоставление жителям Восточной Украины российского гражданства в упрощенном порядке является еще одной попыткой подорвать суверенитет Украины и закрепить нынешнюю нестабильную ситуацию в сфере безопасности на Восточной Украине. Это полностью противоречит духу Минских соглашений. Сегодняшнее решение Эстонии выражает наше принципиальное осуждение подобных устремлений России", - заявил он.

Напомним, что ЕС будет отказывать в шенгенских визах крымчанам, получившим паспорт после аннексии.

24 апреля Путин упростил получение гражданства РФ для жителей оккупированных территорий Донбасса.

Тем временем Канада запретит въезд для жителей Донбасса с российскими паспортами.

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