Германия ставит визы в российские паспорта жителей ОРДЛО

В Германии выдают визы жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, у которых есть российские паспорта. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на немецкую газету "Bild".

Газета ссылается на ответ правительства на запрос депутата Свободной демократической партии Ренаты Альт, которая является докладчицей парламентской группы относительно Украины и России.

В ответе видно, что правительство Германии не разделяет обычные российские паспорта и те, которые раздают российские власти начиная с апреля в оккупированных районах Украины.

С апреля текущего года Германия выдала почти 100 тысяч виз владельцам российских паспортов. Сколько из этого числа приходится на жителей ОРДЛО неизвестно.

В ответе депутату федеральное правительство раскритиковало указ Владимира Путина о выдаче паспортов жителям ОРДЛО, утверждая, что это нарушение суверенитета Украины и Минских договоренностей.

"Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел выражают речи в поддержку украинскому правительству. Но в то же время можно легко ставить визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины!"– сказала Рената Альт.

"Федеральное правительство подрывает все усилия по деэскалации и установления мира в Украине", – добавила она.



Напомним, ранее разведка сообщила, что Россия ускорила выдачу российского гражданства жителям Донбасса перед переговорами в "нормандском формате".



В США назвали абсурдным указ Путина об упрощении выдачи паспортов РФ в "ЛДНР". В свою очередь Путин удивился "негативу" из-за выдачи паспортов РФ и вспомнил про Венгрию и Польшу.