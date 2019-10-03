Данилюк вважає, що Богдан повинен подати у відставку

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк, який подав у відставку минулого тижня, вважає, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан повинен подати у відставку.

Про це він повідомив в інтерв'ю "ВВС Україна", передають Українські Новини.

"Я вважаю, що якщо ми говоримо про конфлікт інтересів, то Богдан мав написати вже не жарти, а реальну заяву, як це зробив я. І все. Це була б професійна позиція", - сказав Данилюк.

Також він повідомив, що у нього з Богданом "напружені відносини".

Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ з'явилася інформація, що Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк написав заяву про звільнення з-за конфлікту з головою Офісу президента Андрієм Богданом, який триває вже кілька місяців. зокрема, Данилюк не зміг змиритися з методами управління "в стилі Богдана".

Також в ЗМІ з'являлася інформація, що Данилюк подав у відставку і може бути призначений послом у Великобританії або США.