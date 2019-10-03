Портнов не вірить в реінтеграцію Донбасу

Колишній перший заступник голови Адміністрації Президента Андрій Портнов заявив, що не вірить у реінтеграцію Донбасу.\r\nПро це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\n"На зусилля Президента у встановленні миру сподіваюся і покладаюся, на реінтеграцію Донбасу - ні. Не бачу шансів", - написав Потрнов.\r\nТаким чином колишній перший заступник висловився про "формулу Штайнмайєра", підкресливши, що оцінює підписання одного лише наміру рухатися по цій формулі приблизно, як одну соту і найпростішу частину від майбутньої роботи.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Чисто теоретично та технічно - попереду прийняття масиву законів та їх реалізація на непідконтрольний території. І для того, щоб це хоч якось реалізувати практично, необхідна сукупність такої енергії, сили, волі, знань, майстерності переговорів, ризиків, нервів, емоцій і жорсткості при проведении внутрішньої кримінальної зачистки, що шанси на реалізацію цього проекту я оцінюю, як нульові", - написав Портнов.\r\nНа його думку, в нинішній ситуації потрібні екстраординарні, швидкі і жорсткі кроки.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Росія відреагувала на "формулу Штайнмайєра". Також у Великобританії підписання "формули Штайнмайєра" назвали "обнадійливим кроком".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТим часом на Майдані протестуючі проти "формули Штайнмайєра" встановили намет.