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03 октября 2019, четверг, 10:20 1846
Внешняя политика 2019-10-03T10:28:09+03:00
Українські Новини
В Великобритании подписание "формулы Штайнмайера" назвали "обнадеживающим шагом"

В Великобритании подписание "формулы Штайнмайера" назвали "обнадеживающим шагом"

Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: АПУ
Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: АПУ

В Министерстве иностранных дел Великобритании поддержали подписание Зеленским "формулы Штайнмайера" как части урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на сообщение британского МИД.

Подписание 1 октября представителями Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных республик "формулы Штайнмайера" в Минске государственный министр Великобритании по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер назвал "обнадеживающим шагом". По его словам это свидетельствует о намерении Зеленского решить проблему дипломатическим путем. Ранее подписание "формулы Штайнмайера" поддержали в Министерстве иностранных дел Германии.

Кроме того, в британском МИДе заявили, что поддерживают требования украинской стороны  по соблюдению ряда условий проведения местных выборов на востоке Украины."К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей к выборам и СМИ", - подчеркнул Пинчер. По словам госминистра, следующий шаг к решению конфликта должна сделать Россия, прекратив поддержку сепаратистов и приступив к выполнению минских соглашений.

Как сообщали Українські новини, журналист Валерий Калныш опубликовал текст "формулы Штайнмайера".

Больше новостей о: МИД Британии Мирное урегулирование формула Штайнмайера

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