Пройдуть грозові зливи і різко похолоднішає: погода на п'ятницю в Україні

У той час, як на Україну насувається сильне похолодання

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+8 градусів, удень +8...+16 градусів. У Карпатах вночі невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі і вдень +1...+6 градусів. У Моршині вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +10...+12 градусів. У Трускавці вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +10...+12 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +4...+6 градусів, вдень +14...+16 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, дощ, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +7...+13 градусів, вдень +10...+17 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, дощ, вдень місцями грози, вітер північно-західний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +10...+22 градуси.

На сході України хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень дощ, вітер південний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +6...+14 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, вночі місцями дощ, вдень дощ, місцями грози, вітер південний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+17 градусів, вдень +13...+25 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +12...+17 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14...+16 градусів, вдень +22...+24 градуси.

Карта: "Укргідрометцентр"

Як повідомляли Українські Новини, синоптики спрогнозували погоду на весь жовтень. Синоптики обіцяють два бабиних літа і похолодання.