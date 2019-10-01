Два бабьих лета и резкие заморозки: народный синоптик дал прогноз погоды на октябрь

В начале октября украинцы смогут насладиться хорошей погодой с комфортной температурой, а во второй декаде месяца придет короткое потепление, которое все привыкли называть "бабьим летом". Об этом сообщил народный синоптик Леонид Деркач, передают "Факты".

Так, по прогнозу синоптика, небольшие дожди возможны в начале и в конце первой декады декабря.

Также Деркач отметил, что вторая декада порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом. После которого наступит кратковременное похолодание, и даже небольшой мороз по ночам.

По словам синоптика, полоса холода закончится в начале третьей декады октября, после чего основательно потеплеет и наступит второе "бабье лето".

Как сообщали Українські Новин, неделя в Украине началась с дождей по всей стране, но местами потеплело до +25.

А 30 сентября отметили православный праздник четырех мучениц – Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Традиционно в народе он называется женским днем, приравниваемым к 8-му марта.

Также в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.