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  • Два бабьих лета и резкие заморозки: народный синоптик дал прогноз погоды на октябрь
01 октября 2019, вторник, 06:00 150
Жизнь 2019-10-01T06:00:02+03:00
Українські Новини
Два бабьих лета и резкие заморозки: народный синоптик дал прогноз погоды на октябрь

Два бабьих лета и резкие заморозки: народный синоптик дал прогноз погоды на октябрь

Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

В начале октября украинцы смогут насладиться хорошей погодой с комфортной температурой, а во второй декаде месяца придет короткое потепление, которое все привыкли называть "бабьим летом". Об этом сообщил народный синоптик Леонид Деркач, передают "Факты".

Так, по прогнозу синоптика, небольшие дожди возможны в начале и в конце первой декады декабря.

Также Деркач отметил, что вторая декада порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом. После которого наступит кратковременное похолодание, и даже небольшой мороз по ночам.

По словам синоптика, полоса холода закончится в начале третьей декады октября, после чего основательно потеплеет и наступит второе "бабье лето".

Как сообщали Українські Новин, неделя в Украине началась с дождей по всей стране, но местами потеплело до +25.

А 30 сентября отметили православный праздник четырех мучениц – Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Традиционно в народе он называется женским днем, приравниваемым к 8-му марта. 

Также в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.

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