Два бабьих лета и резкие заморозки: народный синоптик дал прогноз погоды на октябрь

В начале октября украинцы смогут насладиться хорошей погодой с комфортной температурой, а во второй декаде месяца придет короткое потепление, которое все привыкли называть "бабьим летом". Об этом сообщил народный синоптик Леонид Деркач, передают "Факты".\r\nТак, по прогнозу синоптика, небольшие дожди возможны в начале и в конце первой декады декабря.\r\nТакже Деркач отметил, что вторая декада порадует коротким потеплением, так называемым бабьим летом. После которого наступит кратковременное похолодание, и даже небольшой мороз по ночам.\r\nПо словам синоптика, полоса холода закончится в начале третьей декады октября, после чего основательно потеплеет и наступит второе "бабье лето".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новин, неделя в Украине началась с дождей по всей стране, но местами потеплело до +25.\r\nА 30 сентября отметили православный праздник четырех мучениц – Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Традиционно в народе он называется женским днем, приравниваемым к 8-му марта. \r\nТакже в Европе прогнозируют самые сильные морозы за последние 30 лет.