Дальше будут пуховики и шапки: на Украину надвигается сильное похолодание

В четверг, 3 октября, на западе Украины пройдут дожди и похолодает, а в пятницу, 4 октября, температура воздуха начнет снижаться во всех областях.\r\nОб этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.\r\n"В четверг Запад Украины попадет в дождливую погоду. Осадки предполагаются умеренными и даже сильными. Вниманию тех, кто гоняет по Карпатах! С завтрашнего дня начинается дождевая холодная погода. Осторожно! На остальной территории удержится сухая погода", - говорится в сообщении.\r\nВ четверг в западных областях похолодает до +11..+17 градусов. В большинстве областей будет еще летняя погода, +17..+24 градуса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ Киеве 3 октября прогнозируется сухая погода, +22..+23 градуса, а в пятницу погода в столице изменится: пройдут дожди и похолодает.\r\n"С ближайшей перспективы четверг ожидается самым теплым днем, кроме уже Запада Украины, дальше будут пуховики, шарфы до носа, шапки на глаза и, страшно сказать, возможно и перчатки", - предупредила синоптик.\r\nПрогноз осадков. Карта со страницы Натальи Диденко\r\nПрогноз температуры воздуха. Карта со страницы Натальи Диденко\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, синоптики дали долгострочный прогноз погоды на весь октябрь.\r\nТем временем октябрь будет достаточно неспокойным по силе проявления солнечной активности.