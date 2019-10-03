Дальше будут пуховики и шапки: на Украину надвигается сильное похолодание

В четверг, 3 октября, на западе Украины пройдут дожди и похолодает, а в пятницу, 4 октября, температура воздуха начнет снижаться во всех областях.

Об этом написала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"В четверг Запад Украины попадет в дождливую погоду. Осадки предполагаются умеренными и даже сильными. Вниманию тех, кто гоняет по Карпатах! С завтрашнего дня начинается дождевая холодная погода. Осторожно! На остальной территории удержится сухая погода", - говорится в сообщении.

В четверг в западных областях похолодает до +11..+17 градусов. В большинстве областей будет еще летняя погода, +17..+24 градуса.

В Киеве 3 октября прогнозируется сухая погода, +22..+23 градуса, а в пятницу погода в столице изменится: пройдут дожди и похолодает.

"С ближайшей перспективы четверг ожидается самым теплым днем, кроме уже Запада Украины, дальше будут пуховики, шарфы до носа, шапки на глаза и, страшно сказать, возможно и перчатки", - предупредила синоптик.

Прогноз осадков. Карта со страницы Натальи Диденко

Прогноз температуры воздуха. Карта со страницы Натальи Диденко

Как сообщали Українські Новини, синоптики дали долгострочный прогноз погоды на весь октябрь.

Тем временем октябрь будет достаточно неспокойным по силе проявления солнечной активности.