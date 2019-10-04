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04 жовтня 2019, пʼятниця, 06:00 11 Карта
Життя 2019-10-04T08:30:01+03:00
Українські Новини
Потужний атмосферний фронт йде в Україну: синоптик попередила про зливи і холод

Потужний атмосферний фронт йде в Україну: синоптик попередила про зливи і холод

Осінь. Фото: pixabay
Осінь. Фото: pixabay

У п'ятницю, 4 жовтня, в Україну прийде атмосферний фронт і країну заллє дощами. Перед вихідними відчутно похолоднішає, температура знизиться до +11 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, смуга дощів простягнеться від Чернігівської і Сумської через Полтавську та Черкаську область, а в підсумку прийде в Одеську.

"Атмосферний фронт вже ввечері дійде до півночі України. На заході дощі притихнуть, обійдеться хмарною погодою з боязкими краплями. А на решті території разом з проходженням фронту пройдуть помірні дощі. Іноді навіть сильні", - повідомила Діденко.

При цьому опади не торкнуться південного сходу України, а температура повітря розділиться на метеорологічні класи. На заході, півночі, в більшості центральних областей буде холодно, +10...+15 градусів. На решті території +15...+19 градусів, на південному-сході та сході ще літо, +20...+25 градусів.

У Києві ж п'ятниця буде вологою, з дощами та похолоданням. Вдень температура повітря знизиться до +11...+12 градусів.

"Хто реагує на таку різку зміну погоди головою, судинами, настроєм - не турбуйтеся, це ж осінь. І вона ще гарна, з листочками, жовтими квітами, дощовими блискучими нитками. Саме час зайнятися профілактикою здоров'я і купити куртку або кросівки кольору "вирвиоко", щоб радувати оточуючих новими веселими кольорами", - порадила Діденко.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, на Україну насувається сильне похолодання. Тим часом синоптики дали прогноз погоди на весь жовтень зі зливами і снігопадами.

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