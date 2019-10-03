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03 октября 2019, четверг, 13:34 124 Карта
Общество 2019-10-03T13:35:11+03:00
Українські Новини
Пройдут грозовые ливни и резко похолодает: погода на пятницу в Украине

Пройдут грозовые ливни и резко похолодает: погода на пятницу в Украине

Осень и дождь. Фото: pixabay
Осень и дождь. Фото: pixabay

В то время, как в Украину надвигается сильное похолодание, 4 октября в Киеве облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +11…+13 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+8 градусов, днем +8…+16 градусов. В Карпатах ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью и днем +1…+6 градусов. В Моршине ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12 градусов. В Трускавце ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +10…+17 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +10…+22 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем дождь, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6…+14 градусов, днем +20…+26 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами дождь, днем дождь, местами грозы, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+17 градусов, днем +13…+25 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.

Карта: Карта: "Укргидрометцентр"

Как сообщали Українські Новини, синоптики спрогнозировали погоду на весь октябрь. Синоптики обещают два бабьих лета и похолодание.

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