Страшна авіакатастрофа в США: "Літаюча фортеця" забрала 7 життів

На виставці старовинної техніки "Крила свободи" в штаті Коннектикут 2 жовтня при посадці розбився бомбардувальник Boeing B-17G Flying Fortress. Внаслідок аварії загинуло 7 осіб. Про це повідомляє BBC, посилаючись на офіційний "Твіттер" аеропорту Бредлі.

Літак належав фонду Collings Foundation, який займається відновленням та підтримкою функціонування раритетної техніки. Він був побудований 7 квітня 1945 року, але не брав участі в боях. До списання літак використовувався службою порятунку на морі, для контролю за ядерними випробуваннями, а також для гасіння пожеж. Як повідомляється, до трагедії бомбардувальник пережив дві аварії.

30 вересня "Літаюча фортеця" (відоме прізвисько бомбардувальників даної моделі) прибула на виставку Wings of Freedom ("Крила свободи"), організовану фондом, яка повинна була тривати по 3 жовтня. Відвідувачі виставки мали можливість політати на раритетних літаках за певну суму. Під час такого польоту, при заході літака на посадку і сталася трагедія. Повідомляється, що внаслідок катастрофи загинуло 7 та травмувалося 12 осіб.

Як повідомляли Українські новини, причиною авіакатастрофи Boeing 737 Max 8, що сталася 29 жовтня 2018 року в Індонезії стало неправильне проектування літака.

Раніше у Греції розбився вертоліт з росіянами на борту, а під Полтавою впав та загорівся літак з двома пілотами на борту.