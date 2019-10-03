Міністр інфраструктури Криклій допускає продаж частини акцій "Укрзалізниці" та "Укрпошти"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій допускає продаж частини акцій акціонерних товариств "Укрзалізниця" і "Укрпошта".\r\nПро це він написав на своїй сторінці в соціальній стеи Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні Верховна Рада прийняла законопроект 1054-1 про скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів. З переліку об'єктів виключили "Укрпошту" і "Укрзалізницю". Це не означає, що їх продадуть з молотка, але це переконливий сигнал, що державний бюджет зможе поповнитися грошима, а інвестори зможуть модернізувати підприємства", - написав він.\r\nЗа його словами, стратегічні об'єкти залишаться з часткою держави не менше 50% + 1 акція, але зможуть активно працювати над пошуком стратегічних інвесторів.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Владислав Криклій назвав ідею колишнього Міністра інфраструктури Омеляна про Гіперлуп абсурдною.Також Міністр інфраструктури Владислав Криклій не підтримує припинення залізничного сполучення з Росією.Крім того, Криклій заявив, що для заміни всіх залізничних шляхів не вистачить і двох держбюджетів.