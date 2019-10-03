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03 жовтня 2019, четвер, 11:49 10
Кабмін 2019-10-03T11:50:22+03:00
Українські Новини
Міністр інфраструктури Криклій допускає продаж частини акцій "Укрзалізниці" та "Укрпошти"

Міністр інфраструктури Криклій допускає продаж частини акцій "Укрзалізниці" та "Укрпошти"

Владислав Криклій. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii
Владислав Криклій. Фото: facebook.com/vladyslav.kryklii

Міністр інфраструктури Владислав Криклій допускає продаж частини акцій акціонерних товариств "Укрзалізниця" і "Укрпошта".

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній стеи Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні Верховна Рада прийняла законопроект 1054-1 про скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів. З переліку об'єктів виключили "Укрпошту" і "Укрзалізницю". Це не означає, що їх продадуть з молотка, але це переконливий сигнал, що державний бюджет зможе поповнитися грошима, а інвестори зможуть модернізувати підприємства", - написав він.

За його словами, стратегічні об'єкти залишаться з часткою держави не менше 50% + 1 акція, але зможуть активно працювати над пошуком стратегічних інвесторів.

Як повідомляли Українські Новини, Владислав Криклій назвав ідею колишнього Міністра інфраструктури Омеляна про Гіперлуп абсурдною.


Також Міністр інфраструктури Владислав Криклій не підтримує припинення залізничного сполучення з Росією.

Крім того, Криклій заявив, що для заміни всіх залізничних шляхів не вистачить і двох держбюджетів.

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