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21 сентября 2019, суббота, 14:12 159
Кабмин 2019-09-21T14:17:53+03:00
Українські Новини
Гиперлупа не будет: новый министр инфраструктуры Криклий назвал идею Омеляна абсурдной

Гиперлупа не будет: новый министр инфраструктуры Криклий назвал идею Омеляна абсурдной

Владислав Криклий. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook
Владислав Криклий. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook

Новый министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий назвал идею бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна о строительстве высокоскоростного поезда Hyperloop в Украине абсурдной, а ранее рассказал, что вместо "Гиперлупа" проще сделать телепортацию.

Об этом Криклий сказал днипровскому изданию "Наше місто".

"Мы с господином Омеляном друг друга уважаем. Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Гиперлупе. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям", — говорит министр.

В 2018 году Омелян изъявил желание подключиться к глобальному проекту Hyperloop. Днипро должно было стать тестовой площадкой по внедрения транспорта пятого поколения. Омелян обещал украинцам реализовать амбициозный проект за 5-10 лет.

Hyperloop — проект вакуумного высокоскоростного поезда, предложенный в 2013 году американским венчурным предпринимателем Илоном Маском. По словам изобретателя, скорость поездов сможет достигать до 1220 км/ч. Нас сегодняшний день, проект до конца не реализован. Но на испытаниях уже удалось достичь максимальной скорости порядка 450-460 км/ч. Испытания проходят на полигонах в Хоторне и Лас-Вегасе. Также возводится полигон в Тулузе.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 года Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Нyperloop Transportation Technologies. Подписали документ в Киеве тогда Владимир Омелян и исполнительный директор американской компании Дирк Алборн.

А ранее бывший министр Омелян заявлял, что реальнее построить Hyperloop, чем воплотить обещания Владимира Зеленского в жизнь.

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