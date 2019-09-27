Поезда в Россию отменять не будут, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не поддерживает прекращение железнодорожного сообщения с Россией.\r\nОб этом Криклий сказал в интервью изданию "Экономическая правда", передают Українськi Новини.\r\n"Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы - одни из немногих, которые являются прибыльными... Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь", - сказал он.\r\nПо его словам, в январе-августе текущего года было перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, и проездная оплата составила 3,5 млрд гривен.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, министр инфраструктуры Владимир Омелян выступает за отмену железнодорожного сообщения с Россией.\r\nС 5 февраля акционерное общество "Укрзализныця" уменьшило частоту курсирования поездов из Одессы и Харькова в Москву в два раза.\r\nТем временем поезд "Киев-Москва" стал самым прибыльным в международном направлении в 2018 году.