Поезда в Россию отменять не будут, - Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не поддерживает прекращение железнодорожного сообщения с Россией.

Об этом Криклий сказал в интервью изданию "Экономическая правда", передают Українськi Новини.

"Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы - одни из немногих, которые являются прибыльными... Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь", - сказал он.

По его словам, в январе-августе текущего года было перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, и проездная оплата составила 3,5 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, министр инфраструктуры Владимир Омелян выступает за отмену железнодорожного сообщения с Россией.

С 5 февраля акционерное общество "Укрзализныця" уменьшило частоту курсирования поездов из Одессы и Харькова в Москву в два раза.

Тем временем поезд "Киев-Москва" стал самым прибыльным в международном направлении в 2018 году.