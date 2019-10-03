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03 жовтня 2019, четвер, 11:46 17 Документ
Судова влада 2019-10-03T12:23:27+03:00
Українські Новини
Справу проти Burisma відновлено НАБУ понад рік тому, - ГПУ

Справу проти Burisma відновлено НАБУ понад рік тому, - ГПУ

Burisma Group Фото: Костянтин Соловчук
Burisma Group Фото: Костянтин Соловчук

Генеральна прокуратура заявляє, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) в червні 2018 року поновило розслідування кримінального провадження за фактом видачі спеціальних дозволів на користування надрами компанії Burisma Holding Limited.

Про це Генеральна прокуратура повідомила у відповіді на запит Українських Новин.

У відповіді йдеться про те, що НАБУ проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 16 березня 2015 року про можливе зловживання службовим становищем чиновниками Міністерства екології та природних ресурсів у 2010-2014 роках.

Досліджується факт видачі спеціальних дозволів на користування надрами компанії Burisma.

"При цьому досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні було поновлено на підставі рішення слідчого судді від 15.06.2018 про скасування постанови про закриття кримінального провадження", - повідомила Генпрокуратура.

Кримінальне провадження було відкрито за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Президент США Дональд Трамп просив українського Президента Володимира Зеленського розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-Президента США Джо Байдена Хантера, який входив до наглядової ради компанії Burisma, що належить екс-міністру екології та природних ресурсів Миколі Злочевському.

Колишній генеральний прокурор Юрій Луценко закликав Хантера Байдена надати свідчення американським правоохоронцям щодо отримання грошей від компанії Злочевського, підозрюваного у відмиванні злочинних доходів.

Також зі справи на Злочевського видалили згадки про Burisma і сина Байдена. ЗМІ писали, що син можливого президента США Байдена сидів на кокаїні і заробляв $50 тис. доларів в Україні щомісяця.

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