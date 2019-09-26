Из дел на Злочевского удалили упоминания о Burisma и сыне Байдена

Национальное антикоррупционное бюро не расследует никаких уголовных производств в отношении группы компаний Burisma и сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, но расследует два дела в отношении бывшего министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского. Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"В производстве НАБУ есть два дела (в отношении Злочевского)", - сказал он.

По его словам, дела расследуются и не закрыты. Уголовные производства расследуются по статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ст 191 (присвоение, растрата имущества, или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также по ст. 209 (легализация, отмывание средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Источник сообщил, что из дел "выбросили упоминания о сыне Байдена". Также он сообщил, что эти дела были перспективными, однако их никто не хотел расследовать надлежащим образом.

Как сообщали Українськi Новини, Президент США Дональд Трамп просил украинского Президента Владимира Зеленского разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко призывал сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера дать показания американским правоохранителям относительно получения денег от компании экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, подозреваемого в отмывании преступных доходов. А Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявила, что НАБУ оштрафовано за безосновательный отказ закрыть уголовное производство против Злочевского.

Ранее американское издание New York Times рассказало о роли, которую играл в Украине нынешний кандидат в президенты США Джо Байден во время занимания должности вице-президента, заместителя Барака Обамы. Также в материале говорилось о заработке его сына Байдена в украинской газовой компании Burisma.

Тем временем, 25 сентября в США объявили о начале процедуры импичмента Президента Дональда Трампа.