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03 жовтня 2019, четвер, 11:34 15
Силові структури 2019-10-03T11:35:13+03:00
Українські Новини
САП просить суд заарештувати екс-депутата Микитася, який підозрюється у заволодінні 82 млн гривень Нацгвардії

САП просить суд заарештувати екс-депутата Микитася, який підозрюється у заволодінні 82 млн гривень Нацгвардії

Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим
Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Вищий антикорупційний суд заарештувати колишнього депутата Верховної Ради, екс-президента державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні 82 млн гривень Національної гвардії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби САП, передають Українські Новини.

Зазначено, що екс-депутату повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого майнового злочину, а саме, організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Підозрюваному інкримінується організація укладення низки договорів між підконтрольними йому особами - керівниками "Укрбуду" і командувачем Національної гвардії для обміну нерухомості Нацгвардії в Печерському районі Києва на нерухомість в житловому кварталі, який знаходиться на околиці столиці.

Як наслідок такого нерівноцінного обміну Нацгвардії, згідно з експертними висновками, завдано збитків на суму 81 635 448 гривень.

3 жовтня в Антикорупційний суд детективами НАБУ за погодженням з прокурорами САП буде подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, днем раніше Микитасю повідомили про підозру у заволодінні чужим майном.


17 травня суд взяв під варту колишнього командуючого Національною гвардією Юрія Аллерова і встановив заставу 4,8 млн гривень.

НАБУ затримало Аллерова за підозрою в причетності до розтрати 82 млн гривень при обміні квартир для військових.

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