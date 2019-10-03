САП просить суд заарештувати екс-депутата Микитася, який підозрюється у заволодінні 82 млн гривень Нацгвардії

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Вищий антикорупційний суд заарештувати колишнього депутата Верховної Ради, екс-президента державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максима Микитася, підозрюваного у заволодінні 82 млн гривень Національної гвардії.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби САП, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що екс-депутату повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого майнового злочину, а саме, організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.\r\nПідозрюваному інкримінується організація укладення низки договорів між підконтрольними йому особами - керівниками "Укрбуду" і командувачем Національної гвардії для обміну нерухомості Нацгвардії в Печерському районі Києва на нерухомість в житловому кварталі, який знаходиться на околиці столиці.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк наслідок такого нерівноцінного обміну Нацгвардії, згідно з експертними висновками, завдано збитків на суму 81 635 448 гривень.\r\n3 жовтня в Антикорупційний суд детективами НАБУ за погодженням з прокурорами САП буде подано клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.\r\nНагадаємо, днем раніше Микитасю повідомили про підозру у заволодінні чужим майном.17 травня суд взяв під варту колишнього командуючого Національною гвардією Юрія Аллерова і встановив заставу 4,8 млн гривень.\r\nНАБУ затримало Аллерова за підозрою в причетності до розтрати 82 млн гривень при обміні квартир для військових.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n