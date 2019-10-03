Сьогодні Жадан прочитає депутатам свої вірші в Раді

У четвер, 3 жовтня, у Верховній Раді України (вул. Грушевського, 5, Київ) о 14:00 відбудеться творча зустріч депутатів Ради з письменником, публіцистом і перекладачем, автором романів "Інтернат" та "Ворошиловград" Сергієм Жаданом, повідомляють Українські Новини.

Зустріч пройде в рамках проекту Книжковий клуб Верховної Ради "Саміт з книгою". Вхід за картками акредитації через 1-й під'їзд.

"Хто буває в українському парламенті - радий буду бачити", - написав Жадан на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як повідомляли Українські Новини, Жадан у свій день народження провіл масштабний творчий вечір у Києві. Раніше Жадан презентував нову книгу у Києві. Також The New York Times включив збірку віршів Жадана у список рекомендованих книг року.

Крім того, у Брюсселі пройшов фестиваль "Українська весна" за участю Жадана і Dakh Daughters. У березні 2018 в Києві зібралася кілометрова черга на творчий вечір Жадана.

Тим часом сьогодні Рада розгляне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у другому читанні.