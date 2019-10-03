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03 октября 2019, четверг, 09:39 70
Верховная Рада и партии 2019-10-03T09:40:34+03:00
Українські Новини
Сегодня Рада рассмотрит уголовную ответственность за незаконное обогащение во втором чтении

Сегодня Рада рассмотрит уголовную ответственность за незаконное обогащение во втором чтении

Верховная Рада.
Верховная Рада.

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит законопроекты №2143 о разделении должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) в первом чтении и во втором чтении №1031 о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Рада начнет пленарное заседание с назначения парламентских слушаний на темы прожиточного минимума и вклада молодежи в парламентаризм (№2167 и №2156 соответственно), а также проектов постановлений об отмене голосования за законопроекты №1053 и №1073 о программных регистраторах расчетных операций о кэшбеке.

Далее в 1-м чтении указаны законопроекты №2143 об управлении Киевом, №1233 о законных интересах работодателей.

Во 2-м чтении указаны законопроекты №1031 об уголовной ответственности за незаконное обогащение, №1046 о концессии, №1052 о нормах строительства, №1055 об аренде госимущества, №2035 о собственности телепровайдеров с национальным покрытием исключительно для украинцев, №1056-1 о защите права собственности, №1225 о материальной ответственности для военнослужащих, №1227 о прохождении военной службы, №1042-1 о планировании законодательной работы Рады и №1039-2 касательно внесения правок к законопроектам.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".

Ранее Зеленский иронично "поблагодарил" Раду прошлого созыва, которая провалила его инициативы.

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