Сегодня Рада рассмотрит уголовную ответственность за незаконное обогащение во втором чтении

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит законопроекты №2143 о разделении должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) в первом чтении и во втором чтении №1031 о возвращении уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Рада начнет пленарное заседание с назначения парламентских слушаний на темы прожиточного минимума и вклада молодежи в парламентаризм (№2167 и №2156 соответственно), а также проектов постановлений об отмене голосования за законопроекты №1053 и №1073 о программных регистраторах расчетных операций о кэшбеке.

Далее в 1-м чтении указаны законопроекты №2143 об управлении Киевом, №1233 о законных интересах работодателей.

Во 2-м чтении указаны законопроекты №1031 об уголовной ответственности за незаконное обогащение, №1046 о концессии, №1052 о нормах строительства, №1055 об аренде госимущества, №2035 о собственности телепровайдеров с национальным покрытием исключительно для украинцев, №1056-1 о защите права собственности, №1225 о материальной ответственности для военнослужащих, №1227 о прохождении военной службы, №1042-1 о планировании законодательной работы Рады и №1039-2 касательно внесения правок к законопроектам.

Как сообщали Українськi Новини, 1 октября Президент Владимир Зеленский подтвердил официальное согласование украинской стороной порядка вступления в силу закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (закон об особом статусе Донбасса) или так называемой "формулы Штайнмайера".

Ранее Зеленский иронично "поблагодарил" Раду прошлого созыва, которая провалила его инициативы.