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23 августа 2019, пятница, 20:21 13
Lifestyle 2019-08-23T20:32:19+03:00
Українські Новини
Жадан в свой день рождения проводит масштабный творческий вечер в Киеве

Жадан в свой день рождения проводит масштабный творческий вечер в Киеве

В Международном центре культуры и искусств "Октябрьский дворец" на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве на данный момент проходит творческий вечер известного украинского поэта и писателя Сергея Жадана "Цитатник" - по названию одного из сборников поэта.

Об этом сообщает корреспондентка Українських Новин с места событий.

Жадан решил провести творческий вечер в свой 45 день рождения, прочитав поклонникам как и полюбившиеся произведения из прошлых сборников, так и новые работы.

Поэт начал свое выступление из стихотворений "Цитатника", аккомпанирует ему автор и участник проектов "Оркестр Че", "Мантры Керуака" и "Линия Маннергейма" Олег Каданов, который сам написал музыку к этому вечеру. Каждый стих срывает бурные овации зрителей - в частности, поэт уже прочитал "І жінка з чорним, як земля, волоссям..." и "Пливи, рибо, пливи...".

Жадан поздравил присутствующих с Днем флага и пошутил, что Харьков празднует его уже две недели.

Согласно анонсу мероприятия, кроме Жадана, на сцену Октябрьского дворца выйдут актрисы Ада Роговцева, Ирма Витовская, Лариса Руснак, Екатерина Степанкова, Татьяна Михина, которые так же будут читать стихи Сергея.

По состоянию на 20:10 на сцене уже выступают Витовская и Михина.

Витовская и Михина.Витовская и Михина.

Срежиссировал действо Ярослав Лодыгин - режиссер, поставивший фильм "Дикое Поле" по роману Жадана "Ворошиловград".

Как сообщали Українські Новини, Жадан презентовал новую книгу в Киеве. Также The New York Times включил сборник стихов Жадана в список рекомендованных книг года.

Также в Брюсселе прошел фестиваль "Украинская весна" с участием Жадана и Dakh Daughters.

Больше новостей о: Писатель Поэт Октябрьский дворец Сергей Жадан Украинский писатель

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