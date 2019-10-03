На Донбасі розводять війська: як проходить процес і що буде з мирним населенням

Після того як Тристороння контактна група у вівторок в Мінську підписала "формулу Штайнмайера" на Донбасі почався процес розведення військ. Відповіді на основні питання щодо реалізації цього процесу дали на сайті Міністерства оборони України.

Головною метою процесу розведення військ на Донбасі, який здійснюється на окремих ділянках лінії бойового зіткнення, є збереження життя українських військовослужбовців і запобігання загрози для мирного населення, що проживає в прифронтовій зоні.

Чому відбувається процес розведення? На яких умовах?

Процес розведення військ (сил) реалізується в рамках досягнутих у попередні роки домовленостей в Мінську: протоколу від 5 вересня 2014 року, меморандуму від 19 вересня 2014 року і комплексу заходів по виконанню Мінських угод від 12 лютого 2015 року.

Процес розведення сил і засобів пройде на трьох ділянках, які закріплені в домовленостях: в Золотому, Петровському і Станиці Луганській. Перший етап вже завершився сьогодні в Станиці Луганській, де зараз йде процес демонтажу інженерних споруд. Розведення відбувається на відстані 1 км від лінії розмежування і є дзеркальним, тобто повинне виконуватися обома сторонами. Основна умова початку розведення військ - дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів. Процес буде проходити в два етапи - відвід особового складу з обох сторін і демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій. Якщо зазначені умови не виконуються, процес розведення військ припиняється.

Що буде з мирним населенням?

Збройні Сили України продовжуватимуть надавати допомогу мирному населенню. Підрозділи цивільно-військового співробітництва будуть співпрацювати з місцевою владою в рамках реалізації поточних гуманітарних проектів, щоб громадяни України в районах розведення мали предмети першої необхідності для життя. Крім цього, будуть мати продовження проекти з відновлення інфраструктури.

Якщо інша сторона повернеться на свої позиції?

При плануванні процесу розведення командуванням Збройних Сил України були враховані різні сценарії розвитку подій. У разі ігнорування військами противника домовленостей і спроби повернення на раніше займані позиції, українські військовослужбовці будуть діяти адекватно. Пріоритетним для української армії буде питання захисту цивільного населення в районах, де ведуться бойові дії. Також підкреслюється передбачене законодавством України право військовослужбовців застосовувати вогневі засоби в разі загрози їх життю та здоров'ю.

Як повідомляли Українські новини, Володимир Зеленський заявив, що досягнуті домовленості про відвід військ по всій лінії розмежування.