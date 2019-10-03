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03 жовтня 2019, четвер, 10:26 24
Зовнішня політика 2019-10-03T12:15:02+03:00
Українські Новини
У Великобританії підписання "формули Штайнмайєра" назвали "обнадійливим кроком"

У Великобританії підписання "формули Штайнмайєра" назвали "обнадійливим кроком"

Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: АПУ
Володимир Зеленський і Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: АПУ

У Міністерстві закордонних справ Великобританії підтримали підписання Зеленським "формули Штайнмайєра" як частини врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на повідомлення британського МЗС.

Підписання 1 жовтня представниками України, Росії, ОБСЄ та самопроголошених республік "формули Штайнмайєра" в Мінську державний міністр великої Британії з питань Європи і США Крістофер Пінчер назвав "обнадійливим кроком". За його словами, це свідчить про намір Зеленського вирішити проблему дипломатичним шляхом. Раніше підписання "формули Штайнмайєра" підтримали в Міністерстві закордонних справ Німеччини.

Крім того, в британському МЗС заявили, що підтримують вимоги української сторони щодо дотримання ряду умов проведення місцевих виборів на сході України."До них відносяться повне припинення вогню, виведення іноземних військ і безперешкодний доступ міжнародних спостерігачів до виборів і ЗМІ", - підкреслив Пінчер. За словами держміністра, наступний крок до вирішення конфлікту повинна зробити Росія, припинивши підтримку сепаратистів і приступивши до виконання мінських угод.

Як повідомляли Українські новини, журналіст Валерій Калниш опублікував текст "формули Штайнмайєра".

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