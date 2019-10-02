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  • За ложь, разжигание войны и военные преступления Порошенко должен исчезнуть из украинской реальности, - Портнов
02 октября 2019, среда, 11:21 36
Политика 2019-10-02T11:22:38+03:00
Українські Новини
За ложь, разжигание войны и военные преступления Порошенко должен исчезнуть из украинской реальности, - Портно

За ложь, разжигание войны и военные преступления Порошенко должен исчезнуть из украинской реальности, - Портнов

"Вчера глава МИД Германии заявил, что одобряет формулу Президента Германии Штайнмайера, чем публично подтвердил её принадлежность и авторство к руководству ФРГ." Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook написал юрист и общественный деятель Андрей Портнов.

Автор напомнил, что десять дней назад в интервью собственному телеканалу Порошенко заявил, что эту формулу написали в России и Штайнмайер к ней не имеет отношения.

То есть, по убеждению Портнова, Порошенко умышленно лгал.

"Считаю, что за ложь, разжигание и провоцирование войны, военные преступления и создание условий для массовых убийств украинцев Порошенко должен полностью исчезнуть из украинской реальности", - заявил Андрйе Портнов.

Он подчеркнул тот факт, что нужно следственным путём проверить его внешнеполитические переговоры, подписание абсолютно всех, влиявших на вопроса мира и войны соглашений, директивы на международные встречи и военные приказы.

Нужно всё это сопоставить по времени и хронологии и проанализировать вместе с сопровождавшими эти события публичными заявлениями фигуранта, его дешёвым пиаром и пафосом.

"Необходимо допросить его министров, чиновников администрации, помощников, советников, участников внешнеполитических встреч, переводчиков, протокольных работников и неформальных коммуникаторов на тему его военных решений. Заканчивать с ним нужно именно сейчас, когда это имеет и юридические основания и общественное мнение. Один раз приняли решение и забыли в тюрьме", - резюмировал свой пост  Андрей Портнов.

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