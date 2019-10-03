Сьогодні Рада розгляне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у другому читанні

Верховна Рада на пленарному засіданні в четвер розгляне законопроекти №2143 про розділення посад мера і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) в першому читанні і в другому читанні №1031 про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Рада почне пленарне засідання з призначення парламентських слухань на теми прожиткового мінімуму і вкладу молоді в парламентаризм (№2167 і №2156 відповідно), а також проєктів постанов про скасування голосування за законопроєкти №1053 і №1073 про програмні реєстратори розрахункових операцій про кешбек.

Далі в 1-му читанні вказано законопроєкти №2143 про управління Києвом, №1233 про законні інтереси роботодавців.

У 2-му читанні вказано законопроєкти №1031 про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, №1046 про концесії, №1052 про норми будівництва, №1055 про оренду держмайна, №2035 про власність телепровайдерів з національним покриттям виключно для українців, №1056-1 про захист права власності, №1225 про матеріальну відповідальність для військовослужбовців, №1227 про проходження військової служби, №1042-1 про планування законодавчої роботи Ради і №1039-2 щодо внесення правок до законопроєктів.

Як повідомляли Українські Новини, 1 жовтня Президент Володимир Зеленський підтвердив офіційне узгодження українською стороною порядку набуття чинності закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (закон про особливий статус Донбасу) або так званої "формули Штайнмайєра".

Раніше Зеленський іронічно "подякував" Раді минулого скликання, яка провалила його ініціативи.